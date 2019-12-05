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Названы самые привлекательные регионы для путешествий по России

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» оценили привлекательность для российских путешественников регионов страны. В исследовании учитывалась доля туристов, выбравших тот или иной город.

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Речь идет о поездках на самолетах и поездах с отправлением в 2018 и 2019 годах из любого российского города в другой. Лидерами в путешествиях на самолетах стала Москва. Столицу России выбрали 27% пассажиров. На втором месте — Краснодарский край, который предпочли 13% россиян. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург — 9% путешественников.

Далее следуют Крым, Ставрополье, Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Новосибирская области. На десятом месте расположился Татарстан.

Тройка лидеров среди туристов, выбирающих поезд, не изменилась. Первой идет Москва, за ней расположился Петербург, и третье место заняла Кубань. Далее идут Нижегородская и Ростовская области. Шестое место заняла Свердловская область, за ней следуют Воронежская область, Татарстан, Владимирская, Смоленская и Самарская области.

За девять месяцев 2019 года Россию посетили 54,7 млн туристов, накануне рассказала вице-премьер Ольга Голодец. Самый большой объем туристического потока был зарегистрирован в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

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