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Россию посетили более 54 млн туристов в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За девять месяцев 2019 года Россию посетили 54,7 млн туристов. Об этом в среду, 4 декабря, во время заседания координационного совета по туризму рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

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«Мы двигаемся замечательно, по данным девяти месяцев текущего года количество туристов в России увеличилось на 11,7%», — приводит ее слова ТАСС.

Голодец отметила, что самый большой объем туристического потока был зарегистрирован в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

«Замечательную динамику показывает Крым, который вошел в число лидеров по объему и темпам роста турпотока, и за 2019 год объем туристов превысил 7 млн человек», — добавила вице-премьер.

В 2018 году Россию посетили более 67 млн путешественников.

В конце августа российские туристы, на протяжении года путешествующие по стране, детально рассказали о своих поездках.

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