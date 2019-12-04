Крымские власти заявили о растущем турпотоке из Украины

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что турпоток в Крым из Украины растет с каждым годом. По его мнению, это говорит о признании украинцами российского статуса полуострова.

«В нынешнем году полуостров уже посетило более миллиона украинских туристов. Всё это говорит о неверии простых граждан соседнего государства в страшилки, которые рассказывают о Крыме их власти, а также признании российских курортов», — приводит его слова «РИА Новости» в среду, 4 ноября.

Черняк отметил, что украинские туристы возвращаются в Крым из-за высоких темпов развития курортных регионов полуострова.

В октябре стало известно, что турпоток в Крым в 2019 году превысил показатели 2018 года и составил 6,87 млн человек. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что пока рекорд превысил прошлогодние показатели на 70 тыс. туристов. Больше всего на полуостров приезжают отдыхать жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга.

Среди иностранных туристов больше всего в Крыму отдохнуло граждан Украины — порядка 1,035 млн человек.