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Спящий тур: россияне стали планировать отдых по-европейски

Почти половина жителей страны выбирает путевки и отели более чем за месяц до путешествия
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Половина российских туристов предпочитает планировать отдых более чем за месяц до отпуска. Треть выбирает апартаменты за несколько недель. Это данные исследования компании Booking.com (есть в распоряжении «Известий»). Эксперты отрасли отмечают, что привычка раннего бронирования появилась у наших граждан не так давно, но уже успела распространиться и среди молодежи, и среди путешественников старшего возраста. Заранее россияне чаще всего бронируют жилье в Токио, Лиссабоне, Сингапуре, Будве и Риме. В среднем за полгода заказывают туры на новогодние каникулы. А места в морских и речных круизах выкупают порой даже за год.

Свобода или уверенность

Исследование, проведенное компанией Booking.com, показывает, что большая часть российских туристов (44%) предпочитает планировать свой отдых заранее и бронирует жилье более чем за месяц. 33% наших сограждан начинают задумываться о резервировании номеров за несколько недель до отпуска или продолжительных выходных. Менее четверти (15%) выбирают апартаменты за неделю, а самые отчаянные делают это за сутки (5%) или в день заезда (2%).

— На вопрос о том, что они предпочитают, свободу при бронировании в последний момент или уверенность при планировании заранее, почти три четверти (71%) путешественников по всему миру ответили, что им ближе второй подход, — рассказали «Известиям» в пресс-службе компании.

Среди стран, где немало путешественников принимают решения незадолго до «часа X», ближе всех к российским реалиям оказались Германия (40%), Нидерланды (40%), Аргентина (38%), Дания (38%) и Швеция (37%). А вот жители Тайваня (89%), Гонконга (82%), Японии (81%), Китая (79%) и Южной Кореи (77%) практически единодушны в том, что поездку нужно планировать загодя.

Согласно данным исследования, раньше всего россияне «разбирают» гостиницы в Токио, Лиссабоне, Сингапуре, Будве и Риме.

— Я бы не назвал эти направления массовыми, по ним обычно ездят в групповые туры. Если же говорить о бронировании по объему, то самостоятельно обычно сильно заранее россияне бронируют Вену, Прагу, Париж и Рим. Не стоит забывать и про внутренние направления — Крым, Краснодарский край, — объяснил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Каждый пятый — одиночка

Ранее бронирование на летний сезон заканчивается в апреле, на зимние каникулы — в сентябре, добавил Юрий Барзыкин. Если рассматривать типы отдыха, то раньше всего разбирают билеты на горнолыжные курорты и теплоходы — места в круизах порой выкупают даже за год.

— Россияне уже начали понимать выгоду раннего бронирования, ведь можно получить большую скидку. Однако многие всё равно еще ждут, пока будет переизбыток предложений, и выкупают горящие путевки ближе к дате, чтобы максимально сэкономить, — сказал вице-президент РСТ.

Наши путешественники распробовали горящие туры, подтвердила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина. По ее словам, более 40% отдыхающих из России мониторят цены и бронируют билеты, когда их стоимость наиболее выгодна.

— Реже всего наши граждане приобретают путевки за 8–12 месяцев. Как правило, настолько заблаговременно туристы бронируют отдых на Новый год. Но это небольшой процент от отдыхающих — порядка 6%. А 16% россиян планирует новогодний отдых примерно за полгода до праздника, — рассказала она.

Что касается летнего сезона, то туристы из России чаще всего бронируют пакетные туры за 3–6 месяцев до даты заезда, сообщила Сутормина. Это порядка 36% путешествующих. 32% начинают заниматься отдыхом за 1–2 месяца до даты заезда.

Типичные путешественники для российского юга — это мужчины и женщины 33–40 лет, отметила эксперт. В летние месяцы их средний возраст снижается: многие едут в отпуск с детьми. А в сентябре и октябре летит на отдых публика постарше — те, кому более 40 лет. Столицу же, к примеру, посещают в основном молодые люди от 18 до 34 лет.

Кстати, каждый пятый отдыхающий россиянин — одиночка, сообщила Елена Сутормина. Путевки от туроператора популярны у молодых семей с маленькими детьми и у пожилых путешественников. Чаще всего наши туристы едут по схеме all inclusive, где в пакет уже включен авиаперелет, трансфер до отеля, проживание, трехразовое питание и медицинская страховка.

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