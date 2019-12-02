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Круизный лайнер «Князь Владимир» впервые посетит порт Сухума

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Российский круизный лайнер «Князь Владимир» впервые прибудет в тестовом режиме в порт Сухума в понедельник, 2 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захария Джиоева.

Отмечается, что в ходе визита судна в столицу Абхазии будут отработаны процедуры по проходу, швартовке и другие технические вопросы, поскольку Сухум включен в маршрут лайнера Сочи–Ялта–Новороссийск–Севастополь.

«Это делается для того, чтобы запустить маршрут в полную силу в следующей навигации и чтобы людям было комфортно и просто посетить Абхазию», — заметил Джиоев.

Порт Сухума на протяжении 26 лет принимал только грузовые корабли, и для подготовки к приему пассажирского лайнера предприятие «Абхазское морское пароходство» провело гидрографические работы, различные инженерные изыскания с привлечением специалистов, в том числе из Росморпорта и других специализированных компаний из РФ, а также местных водолазов.

Регулярное морское сообщение между Крымом и Краснодарским краем было возобновлено по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым круизом стало путешествие судна «Князь Владимир» в 2017 году.

Сообщается, что лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.

28 марта сообщалось, что на круизном лайнере «Князь Владимир» будут снимать сериалы. Локацией заинтересовались сразу два российских телеканала.

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