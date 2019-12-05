Идите, суда: строительство ледоколов для Севморпути профинансирует бизнес

Минфин нашел частных инвесторов мегапроекту «Росатома» по созданию ледокольного флота для Северного морского пути (СМП). Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности, «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы , в том числе зарубежные. В обмен на это компании получат сниженные тарифы за навигацию по СМП. Речь идет об экономии как минимум 20 млрд рублей бюджетных средств на создании каждого ледокола. Такая схема выгодна и бизнесу, и казне, полагают эксперты.

На плечи бизнеса

Изначально «Росатом» планировал профинансировать создание ледоколов стоимостью примерно 40 млрд рублей каждый полностью за счет бюджета, рассказал Андрей Иванов.

— Мы посчитали, что расходы на создание этой инфраструктуры (ледоколов. — «Известия»), которая создается фактически под коммерческие компании, неправильно полностью перекладывать на налогоплательщиков. Стали искать источники на рынке. В итоге договорились о скидке для бизнеса по тарифам на проводку судов , — заявил Андрей Иванов «Известиям».

По словам замглавы Минфина, «Новатэк», «Норникель», а также ряд других компаний, в том числе зарубежных, возьмут на себя примерно половину расходов на строительство судов для «Росатома».

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что частный капитал будет задействован в строительстве третьего и четвертого ледоколов серии ЛК-60 (проект 22220). Их стоимость составит 100 млрд рублей, из которых 45 млрд закладывается в госбюджет, а остальные средства должен привлечь «Росатом». Окончание строительства планируется к 2026 году.

Ледоколы_1 Новый атомный ледокол проекта 22220 «Урал» во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге. 25 мая 2019 года Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Также планируется создание ледокола «Лидер», определена предельная стоимость головного судна этого проекта — 127,5 млрд рублей. Строительство стартует в 2020 году и должно быть профинансировано из федерального бюджета, пояснили в «Росатоме».

На вопрос, заинтересованы ли еще какие-нибудь компании в инвестициях в ледокольный флот, в госкорпорации сообщили, что в их число входят организации, действующие в Арктике, а также ряд банков.

В «Норникеле» уточнили, что речь идет не о прямых инвестициях в создание флота, а о заключении долгосрочного договора на обеспечение навигации по Севморпути.

— Мы намерены пролонгировать действующий контракт на услуги «Атомфлота» («дочка» «Росатома», отвечает в том числе за проведение судов по СМП с помощью ледоколов. — «Известия») по прокладке каналов в бассейне реки Енисей и проводке зафрахтованных компанией судов по СМП до 2027 года (с возможностью продления до 2029-го), — заявили в пресс-службе металлургической компании.

Таким образом, «Норникель» обеспечит гарантированный спрос на услуги госкорпорации в долгосрочной перспективе, добавили в пресс-службе.

В «Новатэке» сообщили, что также не участвуют в прямом финансировании строительства атомных ледоколов. Однако проекты энергетической компании могут обеспечить более половины от целевого для СМП грузопотока, уточнили в ее пресс-службе. Согласно поручению президента Владимира Путина он должен составить не менее 80 млн т к 2024 году.

Ледоколы_2 Атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» у причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге. 1 октября 2018 года Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В пресс-службе Минфина на дополнительный вопрос «Известий» о том, в какой форме бизнес предоставит ресурсы на создание флота, оперативно не ответили.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме было анонсировано подписание договора между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), компанией DP World (один из крупнейших мировых портовых операторов), «Норникелем» и «Росатомом» о развитии инфраструктуры СМП. В РФПИ «Известиям» сообщили, что в данный момент вместе с этими партнерами активно изучают возможности привлечения частного капитала, в том числе иностранного, в проекты Севморпути.

«Росатом» планирует построить восемь новых атомных ледоколов до 2035 года, писали ранее СМИ со ссылкой на замглавы дирекции Севморпути госкорпорации Максима Кулинко. По его словам, будет создано пять универсальных судов проекта 22220 мощностью 60 МВт, а также три «Лидера» мощностью 120 МВт. В настоящее время три ледокола уже строятся на Балтийском заводе, еще два судна будут сданы до 2025 года, контракты по ним уже заключены, отмечал Максим Кулинко. Он добавлял, что в 2020 году госкорпорация намерена заключить договор с судостроительным заводом «Звезда» в Приморском крае на создание первого «Лидера».

Обоюдовыгодная схема

Финансировать ледоколы полностью за бюджетный счет слишком рискованно , полагает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Дело в том, что судно может оказаться невостребованным и деньги будут потрачены впустую. Участие в строительстве инвесторов означает, что они станут пользоваться ледоколами, так как им необходимо вернуть вложенные средства. Фактически это гарантия спроса на использование маршрута.

С точки зрения бизнеса такая модель также более эффективна. Компании, с одной стороны, сэкономят часть денег. Они не получат в собственность суда, но в данном случае это скорее преимущество, так как обслуживать ледоколы довольно дорого. С другой стороны, у бизнеса будет госгарантия, что проект доведут до конца , добавила Александра Суслина.

Ледоколы_3 Строительство атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» у причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге. 6 июня 2019 года Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

С ее точкой зрения в целом согласен замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Он добавил, что такая схема целесообразна даже в том случае, если проект не станет окупаемым для бюджета. Дело в том, что эффективность государственных инфраструктурных проектов некорректно оценивать исключительно с рыночных позиций. Они оказывают комплексное влияние на развитие территорий, социально-экономический эффект в конечном счете превосходит расходы на строительство инфраструктуры.

Кроме этого, скидка по тарифам, означающая фактически снижение доходов казны, будет предоставлена лишь в том случае, если проведение судов с помощью ледоколов окажется востребованным. То есть это отложенные издержки для бюджета.

Гендиректор InfraNews Алексей Безбородов в свою очередь считает такую схему финансирования строительства ледоколов не слишком удачной. Эксперт отмечает, что логично было бы найти деньги в бюджете и привлечь заемное финансирование в банках, а затем установить коммерчески обоснованный тариф.