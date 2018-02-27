Президенту рассказали о «Лидере»

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, с которым обсудил планы строительства перспективного ледокольного флота. Ключевая задача — обеспечить движение во льдах с коммерческой скоростью не ниже 10–12 узлов в час, рассказал глава госкорпорации. По его словам, необходимо построить несколько новых судов, в том числе ледокол «Лидер», который по своей мощности вдвое превзойдет своих предшественников. В этот же день глава государства встретился с руководителем угледобывающей компании «Колмар», который также доложил президенту о планах развития отрасли.

Открывая встречу с главой «Росатома», Владимир Путин попросил его начать с доклада о планах строительства атомного ледокольного флота.

— Наше видение сегодня такое: нам необходимо обеспечить перевозку начиная с 2030-го не менее 70 млн т в год на восточном направлении, на растущие рынки Юго-Восточной Азии, — рассказал Алексей Лихачев.

По его словам, это потребует строительства еще двух универсальных ледоколов — вдобавок к трем уже строящимся судам мощностью по 60 мегаватт каждое. Кроме того, необходимо будет построить и небольшую флотилию ледоколов средней мощности — «для того чтобы не забыть западное направление поставок в Европу».

Алексей Лихачев добавил, что на рубеже 2018–2019 годов также понадобится принять решение о строительстве судна нового поколения — ледокола «Лидер» мощностью 120 мегаватт. Он позволит России быстрее осваивать северные месторождения.

— И самая главная, ключевая задача — обеспечение движения во льдах с коммерческой скоростью, в двухметровых льдах, со скоростью не менее 10–12 узлов в час, — уточнил глава «Росатома».

В целом объем инвестиций госкорпорации растет: за последние шесть лет он увеличился примерно на 20%. Тем временем доля бюджетных вложений снизилась с 40 до 24%.

Гендиректор «Росатома» заверил, что в прошлом году были выполнены все ключевые планы по стройкам и в России, и за рубежом. Помимо запуска новых мощных блоков, идет работа над источниками небольшой и средней мощности. Так, в нынешнем году планируется запустить плавучую атомную станцию «Академик Ломоносов».

— Все эти наработки, Владимир Владимирович, в нашей энергетической, что ли, атомной повестке дня позволяют нам сохранять международное лидерство. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, мы строим сегодня за рубежом больше блоков, чем все остальные страны вместе взятые, — резюмировал Алексей Лихачев.

В этот же день президент России встретился с гендиректором угледобывающей компании «Колмар» Сергеем Цивилевым. Этот холдинг объединяет промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории Якутии. Глава государства отметил, что компании удалось за короткое время добиться серьезных результатов, а также попросил обозначить планы на ближайшие годы.

— Мы начали в 2014 году практически с нуля. На сегодня мы уже имеем шахту, разрез, одну обогатительную фабрику в работе, вторую заканчиваем через месяц, будем иметь уже 8 млн т обогащения. За 2017 год мы уже добыли 4,5 млн т угля, сейчас закупили много техники, и на 2018 год уже наши планы — 6,5 млн т угля, — рассказал Сергей Цивилев.

Он напомнил, что в прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев дал старт строительству обогатительной фабрики и трех шахт.

— Это всё должно быть у нас реализовано к концу 2021 года, — заявил гендиректор «Колмара».

Если эти планы удастся воплотить в жизнь, компания станет «номером один в России по премиальным коксующимся углям», заключил Сергей Цивилев.