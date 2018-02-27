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Путин отметил развитие соцпрограмм угледобывающей компании «Колмар»

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Эффективное развитие социальных программ угледобывающей компании «Колмар», которая находится на территории Якутии, отметил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором холдинга Сергеем Цивилевым. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент напомнил, что компания начинала с достаточно скромных позиций, но смогла добиться серьезных результатов за весьма короткий срок, в том числе и развить социальные программы.

Сергей Цивилев рассказал, что успехи компании стали возможными благодаря усиленной работе коллектива, и рассказал, что компания развила два горно-обогатительных комплекса, начала строительство терминала в Хабаровском крае и подготовку ремонтно-производственной базы, которая может стать основой развития не только для южной Якутии, но и всего Дальнего Востока в целом.

Также глава «Колмар» отметил, что компания считает своей миссией восстановить позиции российских коксующихся углей премиального качества на Азиатско-Тихоокеанском рынке.

Цивилев уточнил, что серьезно заботится о людях. Компания участвует в строительстве жилья, построила ледовый дворец, занимается поддержкой спорта, в том числе хоккейной команды, футбола и шахмат. Гендиректор подчеркнул, что человек всегда остается на первом месте, ведь техника или оборудование без человека ничего не значат.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 19 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 8 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций.

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