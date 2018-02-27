Песков анонсировал встречу Путина с главой «Росатома»

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой компании «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече будет обсуждаться международная деятельность «Росатома».

«Это и разговор по итогам 2017 года, и крупная инвестпрограмма будет обсуждаться, и международная деятельность «Росатома», — отметил Песков.

Как сообщал портал iz.ru, во вторник Путин встретился с генеральным директором угледобывающего холдинга «Колмар» Сергеем Цивилевым.