В Кремле не следят за скандалом вокруг депутата Слуцкого

В Кремле не следят за скандалом вокруг депутата фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, которого якобы обвиняют в домогательствах к журналисткам парламентского пула. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы имевших место домогательствах со стороны депутата в отношении нескольких журналисток парламентского пула. Имена и названия СМИ при этом не раскрывались.

Позднее в комиссию Государственной думы по вопросам депутатской этики было подано заявление о проверке соблюдения Слуцким этических норм.