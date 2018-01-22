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«Росатом» подал заявку на строительство АЭС в Кувейте

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Госкорпорация «Росатом» подала заявку на строительство АЭС в Кувейте, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«С кувейтскими партнерами у нас тоже есть большое количество направлений перспективных. В том числе кувейтские коллеги планируют построить атомную электростанцию. Сейчас ведутся соответствующие переговоры, подана заявка со стороны «Росатома», — приводит его слова «Интерфакс».

А в марте 2018 года «Росатом» получит от властей Турции полную лицензию на строительство АЭС «Аккую». Проект  включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами. Мощность каждого из них составит 1200 МВт.

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