«Росатом» подал заявку на строительство АЭС в Кувейте

Госкорпорация «Росатом» подала заявку на строительство АЭС в Кувейте, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«С кувейтскими партнерами у нас тоже есть большое количество направлений перспективных. В том числе кувейтские коллеги планируют построить атомную электростанцию. Сейчас ведутся соответствующие переговоры, подана заявка со стороны «Росатома», — приводит его слова «Интерфакс».

А в марте 2018 года «Росатом» получит от властей Турции полную лицензию на строительство АЭС «Аккую». Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами. Мощность каждого из них составит 1200 МВт.