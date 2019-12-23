Пожилых волонтеров Удмуртии привлекут к празднованию 75-летия Победы

«Серебряные волонтеры» в Удмуртии примут участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. В общей сложности 150 активистов старшего возраста будут помогать в организации праздника.

В честь годовщины участников сражений Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей весной наградят специальной юбилейной медалью.

К новогодним праздникам этим категориям населения предоставят единовременную выплату в размере 2 тыс. рублей. Решения приняты в рамках программы «Социальная поддержка граждан» и национального проекта «Демография», отмечает ИА «Сусанин».