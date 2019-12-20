Прямой эфир

Добровольцы приведут в порядок усадьбу XIX века в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волонтеры проведут субботник на территории усадьбы XIX века в Рязани. Добровольцам предстоит убрать мусор и лишнюю растительность.

Здание принадлежало двоюродному брату изобретателя радио Петру Михайловичу Попову. На данный момент территория усадьбы пришла в упадок. Яблоневый сад, произрастающий за домами, захламлен, на участке появились американские клены.

Волонтеры планируют спилить сорную растительность, а также убрать весь мусор. Желающих принять участие в уборке просят принести с собой топор или пилу, сообщает РИА «7 новостей».

В октябре сообщалось, что волонтеры в Ставрополе отремонтировали дом XIX века. Добровольцы сняли несколько слоев штукатурки с купеческого здания, перекрасили стены и восстановили наличники на окнах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Количество волонтеров на Ставрополье достигло 200 тыс. человек
Усадьбу Ларса Сонка отреставрируют в Карелии на пожертвования

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019