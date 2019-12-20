Добровольцы приведут в порядок усадьбу XIX века в Рязани

Волонтеры проведут субботник на территории усадьбы XIX века в Рязани. Добровольцам предстоит убрать мусор и лишнюю растительность.

Здание принадлежало двоюродному брату изобретателя радио Петру Михайловичу Попову. На данный момент территория усадьбы пришла в упадок. Яблоневый сад, произрастающий за домами, захламлен, на участке появились американские клены.

Волонтеры планируют спилить сорную растительность, а также убрать весь мусор. Желающих принять участие в уборке просят принести с собой топор или пилу, сообщает РИА «7 новостей».

В октябре сообщалось, что волонтеры в Ставрополе отремонтировали дом XIX века. Добровольцы сняли несколько слоев штукатурки с купеческого здания, перекрасили стены и восстановили наличники на окнах.