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Конкурс «серебряных волонтеров» проводят в Подмосковье

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В Московской области проживает 750 «серебряных волонтеров» — активных граждан пенсионного возраста. В этом году для них впервые организовали конкурс.

«Серебряный волонтер Подмосковья» проводится в пяти номинациях: «Здоровье, физическая культура и спорт», «Туризм и краеведение», «Творчество», «Просвещение», «Социальная помощь». Желающим принять участие нужно подать заявку в управление социальной защиты населения по месту жительства, представив собственный проект по одной из предложенных тем, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

Состязания состоят из двух этапов. После приема заявок, который завершится 12 августа, члены комиссии выберут самых деятельных пенсионеров — трех в каждой номинации. Победителей объявят в октябре. Лучшие волонтеры получат дипломы и подарки.

Ранее в Приморье начал работать Центр «серебряных волонтеров». Он предназначен для тех пожилых людей, кто хочет присоединиться к добровольческой деятельности и участвовать в социальных и культурных проектах.

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