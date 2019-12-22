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Банки — участники ЕБС заявили о доступности своих услуг на системе Ios

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Граждане России получили возможность открыть счет через смартфон в банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующее мобильное приложение появилось в App Store. Об этом «Известиям» рассказали в «Ростелекоме» в воскресенье, 22 декабря.

Осенью подобное приложение появилось в Google Market. С тех пор финансовые услуги с помощью биометрических данных получили около 3 тыс. человек, а в ЕБС хранится уже 100 тыс. слепков лиц и голосов клиентов. Отмечается, что удаленно открыть счет, оформить вклад или получить кредит можно не только через спецприложение, но и в мобильных сервисах таких банков, как «Хоум Кредит», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк и «Тинькофф».

В 2020 году такая услуга появится в ВТБ, Росбанке и «Абсолюте». В Промсвязьбанке отметили, что с помощью удаленной идентификации клиенты чаще всего открывают накопительные счета. Сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно в 192 банках, соответствующим образом оборудованы 11 тыс. отделений по всей стране.

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«Известия» опросили крупнейшие российские банки, успели ли они подключить все свои отделения для регистрации клиентов в ЕБС. Это уже сделали ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, «Хоум Кредит», «Абсолют» и «Восточный». В Промсвязьбанке сообщили, что оборудовали 97% отделений и до конца года успеют доработать оставшиеся 3%. В УбРиР из 152 отделений соответствующим образом оснастили лишь 115, но оставшиеся 37 также планируется обеспечить в срок.

Почта Банк отчитался, что снабдил оборудованием для сбора биометрии все флагманские клиентские центры в 83 регионах, а также запустил сбор слепков в одном из отделений «Почты России». В следующем году банк будет масштабировать проект на все свои точки обслуживания в почтовых отделениях нового формата (их более 240 по всей стране).

Подробнее читайте в материале «Известий» от 23 декабря.

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