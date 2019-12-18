ЦБ предложил заменить систему пропусков в компаниях на биометрию

В Центробанке заявили, что биометрическая идентификация может заменить систему контроля учета доступа в компаниях. Тестирование уже ведется Ассоциацией развития финансовых технологий (финтех). Об этом журналистам рассказал директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин в среду, 18 декабря.

«У нас сейчас достаточно много обсуждений. Еще один потенциально интересный всем вариант — биометрические системы контроля доступа в организации. Когда мы, собственно, отказываемся от карточки, по которой мы ходим, и идентифицируемся по ладони или по лицу — вот такие кейсы действительно интересны рынку», — приводит ТАСС слова Зимина.

Он отметил, что сейчас ведется работа над проектом замены идентификации по паспорту на биометрию. Это позволит, по его словам, сократить время обслуживания в банках. Зимин добавил, что операции, подтвержденные изображением лица и голосом, безопаснее, чем по документам.

Кроме того, ЦБ совместно с Ассоциацией финтех разрабатывают варианты использования биометрии в московском метро.

22 ноября банки в России заявили о готовности снизить ставки для кредитов по биометрии. О возможном внедрении удаленной идентификации в программы лояльности «Известиям» сообщили в Промсвязьбанке, банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит» и «Ак Барс».

В октябре «Известия» сообщили о том, что 30 российских банков начнут использовать систему шифрования слепков лица и голоса своих пользователей при передаче в единую биометрическую систему, которую разработала компания «Ростелеком».