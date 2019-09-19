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Искусственный интеллект начнет подстраивать ассортимент под покупателей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Персонализации ассортимента товаров магазинов под каждого покупателя появится в России уже в 2021 году. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на информбюро Национальной технологической инициативы.

Система «умной» витрины Vitrina Connect компании «Витрина А Груп», предусматривает, что с помощью технологий компьютерного зрения будут отслеживаться действия покупателей в торговом зале.

Искусственный интеллект будет собирать и анализировать биометрические данные покупателей (пол и возраст), выявлять их эмоциональное состояние, отслеживать время, которое они проводят возле стенда или в какой-то определенной зоне в магазине.

Вся полученная информация о поведении покупателя в магазине в виде обезличенной статистики, а также рекомендации по улучшению сервиса и работе персонала будут передаваться магазину. Владелец торговой точки сможет на основе этой информации оптимизировать работу магазина и персонализировать ассортимент под потребности постоянных покупателей.

На основе полученных обезличенных данных владельцы магазинов смогут также собрать статистику по покупателям: например, как зависит количество посещений мужчин в группе «35+» по дням недели, как представители этой возрастной группы посещали определенные отделы в течение дня.

«Удобство «умной» витрины заключается в том, что она позволяет оценивать эффективность рекламы в торговой точке, анализировать аудиторию торговой точки и оптимизировать работу персонала в единой системе», — сообщил исполнительный директор поддержавшего проект отраслевого союза «Нейронет» Александр Семёнов.

6 сентября сообщалось, что Ставропольский край может стать площадкой для реализации пилотного инновационного проекта по строительству «умных» зданий. Речь идет о создании интеллектуальной системы управления объектами, которую можно внедрить на любой стадии строительства.

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