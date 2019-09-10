Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении

Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении. Стенограмма беседы опубликована 10 сентября на официальном сайте Кремля.

«Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления», — отметил Путин и добавил, что нужно сделать это «как можно быстрее».

Греф рассказал о большом потенциале использования систем искусственного интеллекта, которые, по его словам, влияют на повышение производительности труда, а также прозрачность и скорость оказания услуг, а российский президент заметил, что Сбербанк хорошо продвинулся в плане технологий.

3 сентября стало известно, что к концу 2020 года искусственный интеллект будет принимать 100% решений о выдаче кредитов физическим лицам в Сбербанке.