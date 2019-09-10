Прямой эфир

Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении. Стенограмма беседы опубликована 10 сентября на официальном сайте Кремля.

Состарит, разденет и прокатит: что может искусственный интеллект
Эксперты — о восстании машин, отчислении студентов и перспективных областях

«Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления», — отметил Путин и добавил, что нужно сделать это «как можно быстрее».

Греф рассказал о большом потенциале использования систем искусственного интеллекта, которые, по его словам, влияют на повышение производительности труда, а также прозрачность и скорость оказания услуг, а российский президент заметил, что Сбербанк хорошо продвинулся в плане технологий.

3 сентября стало известно, что к концу 2020 года искусственный интеллект будет принимать 100% решений о выдаче кредитов физическим лицам в Сбербанке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Доля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц снизилась
Греф заявил о готовности Сбербанка к штрафам за позднее подключение к СБП

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019