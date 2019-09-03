Выдачей кредитов в Сбербанке займется искусственный интеллект

К концу 2020 года в Сбербанке искусственный интеллект будет принимать 100% решений о выдаче кредитов физическим лицам. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «РИА Новости».

«Сейчас у нас уже выдается на основании решений, принимаемых искусственным интеллектом, 100% кредитных карт, более 90% потребкредитов и свыше 50% ипотечных кредитов», — рассказал Ведяхин.

Он отметил, что сегодня в Сбербанке не осталось подразделений, где не внедрялся бы искусственный интеллект.

«Яркий пример тому — недавнее обновление нашего мобильного приложения, которое сделало каждый «Сбербанк Онлайн» уникальным и не похожим на другой», — сказал Ведяхин.

12 августа сообщалось, что с 2021 года студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта. Об этом сообщил директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов. Сервис сможет вычислять учащихся с низкой успеваемостью, а также станет оценивать их активность на лекциях, поведение и участие в общественной жизни.