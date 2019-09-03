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Российскую технологию распознавания лиц протестируют на ЧМ-2022 по футболу

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Фото: TASS/DPA
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Российская технология распознавания лиц может быть опробована во время проведения мирового первенства по футболу в 2022 году в Катаре. Об этом рассказал директор компании NtechLab Александр Минин.

«Мы ведем переговоры с ФИФА и Катаром, будем участвовать в пилотном проекте», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что технология FindFace Security, разработанная NtechLab и тестировавшаяся государственной корпорацией «Ростех» в нескольких российских городах во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, позволила задержать более 180 человек, включенных в базы правонарушителей, причем часть из них находилась в федеральном розыске.

NtechLab — российская стартап-компания, основанная в 2015 году. Специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц.

23 августа сообщалось, что NtechLab разработала новую технологию распознавания человека по силуэту.

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