В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту

Новую технологию распознавания человека по силуэту разработала российская компания Ntechlab. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило ТАСС со ссылкой на генерального директора фирмы Александра Минина.

«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.

По мнению разработчиков, силуэт человека так же уникален, как и лицо, что позволяет отслеживать преступников в масках.

Технология сейчас отлаживается, также оттачивается точность распознавания, поскольку программе предстоит работать с обработкой данных с массива городских камер, которые сильно отличаются друг от друга по техническим параметрам.

NtechLab — российская стартап-компания, основанная в 2015 году. Специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц.

В июле сообщалось, что крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца 2019 года.