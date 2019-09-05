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Греф заявил о готовности Сбербанка к штрафам за позднее подключение к СБП

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация готова к штрафам за позднее подключение к системе быстрых платежей (СБП) Центробанка России. Об этом он рассказал в четверг, 5 сентября, в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Значит, будем оштрафованы. Невозможно это сделать. Нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив», — приводит слова Грефа ТАСС.

По данным ЦБ, к банкам, которые не успели вовремя подключиться к системе быстрых платежей, будут применяться установленные законом меры, в том числе штрафы. Правилами платежной системы Банка России установлено, что все системно значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года.

Система быстрых платежей, разработанная российским Центробанком, начала функционировать в 12 кредитно-финансовых учреждениях страны с 28 января. По словам советника председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурада Салихова, с помощью СБП граждане смогут быстро и без лишней комиссии переводить средства между счетами разных банков, а также отправлять деньги другим лицам в сторонние банки по номеру телефона.

Среди тех, кто сразу заявил о подключении к системе, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк «АК Барс», Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и некоторые другие.

На сегодняшний день в системе быстрых платежей россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей.

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