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Доля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц снизилась

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Доля Сбербанка на рынке вкладов для физических лиц за полтора года показала снижение на 2 п.п. и составила 44,3%. Об этом говорят отчеты организации за август 2019 года по РСБУ, с которыми ознакомились «Известия».

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Из отчетов Сбербанка следует, что в начале года его доля составляла 45,1%, а в январе 2018 года — 46,1%. Одновременно со снижением числа вложений россиян увеличился объем их вкладов в банк, составивший 13,17 трлн рублей. Это на 1% больше показателя в начале 2019 года.

По мнению экспертов, россияне начали искать банки с большей доходностью. По срочным вкладам на год в размере 50 тыс. рублей Сбербанк платит 4,75% годовых, Альфа-банк — 5,6%, Росбанк — 5,8%, ВТБ — 6,35%, «Открытие» — 6,45%, Газпромбанк — 6,6%.

Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, для сохранения своей доли на рынке Сбербанку следует лишь поднять ставку по вкладам, что не сильно скажется на числе его клиентов в силу большого кредита доверия организации.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 9 сентября.

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