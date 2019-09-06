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На Ставрополье хотят строить «умные» дома

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Ставропольский край может стать площадкой для реализации пилотного инновационного проекта по строительству «умных» зданий. Речь идет о создании интеллектуальной системы управления объектами, которую можно внедрить на любой стадии строительства.

Как сообщает NewsTracker со ссылкой на региональный минстрой, такая система может контролировать тепловую энергию, электроснабжение, системы пожарной безопасности. Все устройства объединит центральный компьютер.

В ведомстве уверены, что эта система позволит автоматизировать большинство рутинных процессов и добиться экономии в использовании различных ресурсов.

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