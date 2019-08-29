Музыкальные школы на Ставрополье обновят инструменты

Детские школы искусств в Ставропольском крае получат новые музыкальные инструменты. На эти цели будет выделено 185 млн рублей.

Обновление оборудования проведут в рамках нацпроекта «Культура». До 2024 года 33 школы искусств смогут полностью заменить устаревшие музыкальные инструменты. Об этом сообщает NewsTracker.

Только в 2019 году запланирована закупка более 100 пианино. В министерстве культуры региона уточнили, что многие учреждения не получали оборудование много лет.