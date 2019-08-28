Школы искусств Приморья получат новые музыкальные инструменты

В Приморском крае до конца 2019 года школы и колледжи искусств получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Об этом стало известно в ходе совещания в краевой администрации, на котором обсудили ход реализации нацпроекта «Культура».

Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья, до конца осени обеспечить инструментами, оборудованием и материалами планируют 12 детских школ искусств и один колледж. В сентябре учреждения получат 45 пианино.

Директор департамента культуры Елена Бронникова заявила, что на эти цели в бюджете края предусмотрены 70 млн рублей. Департамент еженедельно отслеживает заключение контрактов с муниципалитетами, отметила чиновник.

До конца 2019 года в рамках проекта «Культурная среда» в муниципалитетах создадут семь автоклубов. В будущем планируется открыть две модельные библиотеки, в которых будет предусмотрен интернет, доступ к научным и художественным информационным ресурсам, периодике, а также возможность создать лектории, клубы и консультационные пункты.

В ходе совещания собравшиеся обсудили центр культурного развития, строительство которого планируют завершить в 2024 году. По словам сотрудников департамента, в нем разместят концертный зал, музейно-выставочное пространство, библиотеку, кинозалы и помещения для занятий творчеством.