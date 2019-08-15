Негодный инструмент: французский фотограф ищет по всей Европе старые рояли

Французский фотограф и пианист Ромен Тьери вот уже 10 лет путешествует по Европе в поисках «моделей» для своей серии Requiem Pour Pianos («Реквием по фортепиано»). Коллекция фотографий старых и забытых роялей и пианино принесла ему приз конкурса Moscow International Foto Awards (в категории «Портфолио»). Лучшие из этих снимков — в фотогалерее «Известий»