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Негодный инструмент: французский фотограф ищет по всей Европе старые рояли

Ромен Тьери сфотографировал 124 разбитых фортепьяно
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Выставка «Реквием по фортепиано»
Фото: www.romainthiery.fr/instagram@romainthiery/Romain Thiery
Французский фотограф и пианист Ромен Тьери вот уже 10 лет путешествует по Европе в поисках «моделей» для своей серии Requiem Pour Pianos («Реквием по фортепиано»). Коллекция фотографий старых и забытых роялей и пианино принесла ему приз конкурса Moscow International Foto Awards (в категории «Портфолио»). Лучшие из этих снимков — в фотогалерее «Известий»
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Выставка «Реквием по фортепиано»
Фото: www.romainthiery.fr/instagram@romainthiery/Romain Thiery
Всё, что осталось от кабинетного рояля, украшавшего гостиную в заброшенном итальянском замке
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Выставка «Реквием по фортепиано»
Фото: www.romainthiery.fr/instagram@romainthiery/Romain Thiery
Этот рояль, возможно, еще удастся отреставрировать
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Выставка «Реквием по фортепиано»
Фото: www.romainthiery.fr/instagram@romainthiery/Romain Thiery
Разбитое пианино сиротливо ютится в бельгийском подвале
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Выставка «Реквием по фортепиано»
Фото: www.romainthiery.fr/instagram@romainthiery/Romain Thiery
Когда-то здесь был бальный зал дворца в Польше
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Выставка «Реквием по фортепиано»
Фото: www.romainthiery.fr/instagram@romainthiery/Romain Thiery
Пианино конца XIX века с выломанными клавишами где-то во Франции
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Выставка «Реквием по фортепиано»
Фото: www.romainthiery.fr/instagram@romainthiery/Romain Thiery
Время и стихия не пощадили этот концертный рояль в особняке в Германии
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Выставка «Реквием по фортепиано»
Фото: www.romainthiery.fr/instagram@romainthiery/Romain Thiery
Некогда на этом инструменте играли хозяева виллы во Франции. Теперь заброшены и особняк, и старый рояль
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Выставка «Реквием по фортепиано»
Фото: www.romainthiery.fr/instagram@romainthiery/Romain Thiery
Судя по дизайну корпуса, этот рояль-миньон, найденный фотографом в Германии, был изготовлен не так уж и давно
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Выставка «Реквием по фортепиано»
Фото: www.romainthiery.fr/instagram@romainthiery/Romain Thiery
От этого рояля, некогда принадлежавшего какой-то итальянской семье, остались лишь корпус да клавиши
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Выставка «Реквием по фортепиано»
Фото: www.romainthiery.fr/instagram@romainthiery/Romain Thiery
Рояль в актовом зале заброшенного советского военного госпиталя в Германии
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