Прости их, Леопольд: бывшую виллу короля Бельгии продали неизвестно кому

Поместье Villa Les Cèdres в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном Берегу Франции, долгое время считавшееся самым дорогим объектом недвижимости в мире, после нескольких лет безуспешных попыток было продано за €200 млн неизвестному покупателю. Что получил загадочный новый владелец, можно увидеть в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marlene Awaad
Многое в интерьерах виллы сохранилось со времен ее первого хозяина, короля Бельгии Леопольда II (1835–1909)
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marlene Awaad
В состав имения входит ботанический сад площадью 14 га
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marlene Awaad
Среди прежних владельцев виллы — семейство фабрикантов спиртного Марнье-Ляпостоль, композитор Эндрю Ллойд Уэббер и сооснователь Microsoft Пол Аллен
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marlene Awaad
В 2016 году виллу приобрела фирма по производству алкогольных напитков Davide Campari-Milano SpA
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marlene Awaad
Первоначально владение было выставлено на продажу за €350 млн, но покупателя за такую сумму не нашлось
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marlene Awaad
Прежние владельцы оставили на память о себе множество милых безделушек вроде этой фотографии Луи-Александра Марнье-Ляпостоля
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marlene Awaad
В спальнях особняка по-прежнему стоят массивные кровати XIX столетия
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marlene Awaad
Камин украшают инициалы семьи Марнье-Ляпостоль
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marlene Awaad
Новому владельцу достанется вся обстановка, включая и эти роскошные люстры XIX века
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marlene Awaad
Villa Les Cèdres была продана вместе с библиотекой, в которой хранятся и редкие издания XVII–XVIII столетий
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marlene Awaad
Тропические сады вокруг виллы скрывают множество скульптур в манере классицизма
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