Прости их, Леопольд: бывшую виллу короля Бельгии продали неизвестно кому

Поместье Villa Les Cèdres в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном Берегу Франции, долгое время считавшееся самым дорогим объектом недвижимости в мире, после нескольких лет безуспешных попыток было продано за €200 млн неизвестному покупателю. Что получил загадочный новый владелец, можно увидеть в фотогалерее «Известий»