Прямой эфир
Сюжет:

РФПИ и правительство будут развивать сферу искусственного интеллекта

0
Фото: пресс-служба РФПИ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство РФ достигли соглашения по совместному развитию высокотехнологичной области искусственного интеллекта (ИИ). Документ подписали генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и заместитель председателя правительства России Максим Акимов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Песочные азы: МЭР создаст особый режим для восьми отраслей
В упрощенном регуляторном порядке можно будет, например, выпускать облигации на блокчейне

Как в четверг, 5 сентября, сообщили «Известиям» в фонде, в рамках соглашения РФПИ будет инвестировать в российские компании, формирующие инфраструктуру и развивающие сегмент ИИ, включая разработку облачных технологий и центров хранения и обработки данных. Также фонд привлечет инвестиции и экспертизу международных партнеров.

«Одной из ключевых задач является вывод российских компаний в области искусственного интеллекта на международные рынки», — отметили в РФПИ. Фонд станет платформой для формирования партнерства российских и международных компаний, в том числе благодаря созданию центра по развитию искусственного интеллекта совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова с участием ведущих зарубежных научных исследовательских центров.

«Комплексные решения на основе синтеза фундаментальной науки и передовых прикладных технологий позволят России обеспечить лидерство в сегменте искусственного интеллекта», — сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, технологии искусственного интеллекта активно внедряются в портфельных компаниях фонда.

Есть достаточно крупные партнеры, которые принимают на себя обязательства непосредственно инвестировать в развитие технологий искусственного интеллекта, в развитие инфраструктуры центров обработки данных, мощностей, стартапов, добавил Акимов.

«Конечно, на государственной стороне этим партнером является Российский фонд прямых инвестиций, который и будет осуществлять эти инвестиционные вложения», — подчеркнул он.

Ранее на этой неделе сообщалось, что к концу 2020 года в Сбербанке искусственный интеллект будет принимать 100% решений о выдаче кредитов физическим лицам. В Сбербанке не осталось подразделений, где не внедрялся бы искусственный интеллект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о реконструкции на Дальнем Востоке 40 аэропортов до 2024 года
Россия привлечет другие страны к сотрудничеству на космодроме Восточный

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019