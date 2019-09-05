РФПИ и правительство будут развивать сферу искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство РФ достигли соглашения по совместному развитию высокотехнологичной области искусственного интеллекта (ИИ). Документ подписали генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и заместитель председателя правительства России Максим Акимов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как в четверг, 5 сентября, сообщили «Известиям» в фонде, в рамках соглашения РФПИ будет инвестировать в российские компании, формирующие инфраструктуру и развивающие сегмент ИИ, включая разработку облачных технологий и центров хранения и обработки данных. Также фонд привлечет инвестиции и экспертизу международных партнеров.

«Одной из ключевых задач является вывод российских компаний в области искусственного интеллекта на международные рынки», — отметили в РФПИ. Фонд станет платформой для формирования партнерства российских и международных компаний, в том числе благодаря созданию центра по развитию искусственного интеллекта совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова с участием ведущих зарубежных научных исследовательских центров.

«Комплексные решения на основе синтеза фундаментальной науки и передовых прикладных технологий позволят России обеспечить лидерство в сегменте искусственного интеллекта», — сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, технологии искусственного интеллекта активно внедряются в портфельных компаниях фонда.

Есть достаточно крупные партнеры, которые принимают на себя обязательства непосредственно инвестировать в развитие технологий искусственного интеллекта, в развитие инфраструктуры центров обработки данных, мощностей, стартапов, добавил Акимов.

«Конечно, на государственной стороне этим партнером является Российский фонд прямых инвестиций, который и будет осуществлять эти инвестиционные вложения», — подчеркнул он.

Ранее на этой неделе сообщалось, что к концу 2020 года в Сбербанке искусственный интеллект будет принимать 100% решений о выдаче кредитов физическим лицам. В Сбербанке не осталось подразделений, где не внедрялся бы искусственный интеллект.