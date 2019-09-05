Россия привлечет другие страны к сотрудничеству на космодроме Восточный

Российская Федерация готова привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 5 сентября, в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства напомнил, что Восточный — гражданский объект. «Вопрос мы сейчас решаем, кто должен следующие очереди строить», — продолжил российский лидер.

«Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству», — цитирует президента ТАСС.

Ранее в четверг Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, в котором будут представлены филиалы иностранных клиник. По его словам, он должен действовать по российский юрисдикции.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.