Ученые предположили существование железного «снега» в ядре Земли

Ученые США и Китая из Техасского университета и Сычуаньского университета разработали физическую модель, которая объясняет характер проходящих сквозь Землю сейсмических волн.

Как говорится в журнале JGR Solid Earth, на границе внешней и внутренней частей ядра существует слой суспензии, содержащей кристаллы железного «снега».

Это крошечные частицы, которые образуются в жидком внешнем ядре и падают на поверхность твердого внутреннего, образуя на нем слой толщиной более 300 км.

Именно они являются причиной отклонений и замедлений реального движения упругих сейсмических волн от теоретических предсказаний, отмечается в исследовании.

Ученые сравнивают образование железного «снега» с процессами внутри магматических камер, когда в жидком расплаве кристаллизуются отдельные минералы и оседают на дно камеры.

Аналогичную модель еще в 1960-х годах предположил советский геофизик Сталий Брагинский. Он считал, что между внутренним и внешним ядрами существует слой шлама, но его идеи тогда не нашли поддержки.

Физики из петербургского Университета ИТМО ранее теоретически предсказали «истинный» временной кристалл, то есть структуру, нарушающую трансляционную симметрию во временном потоке.