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Студент разгадал столетнюю физическую загадку

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Фото: Global Look Press/imagebroker/M.B.
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Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади. Об этом пишет Neue Züricher Zeitung.

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Физики не могли понять, почему пузырек воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой.

Молодой человек выяснил, что пузырь движется вверх, но так медленно, что это перемещение невозможно увидеть невооруженным глазом.

Студент открыл, что движению воздуха препятствует сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Размер пленки составил миллионные доли миллиметра.

Чтобы выяснить это он направлял свет на пузырек в трубке и, анализировал интерференцию (перераспределение интенсивности) между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька.

Дауади считает, что результаты его научной работы можно будет применить в дальнейшем изучении явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапазоне.

В ноябре сообщалось, что физики из петербургского Университета ИТМО теоретически предсказали «истинный» временной кристалл, который существует в непрерывном времени.

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