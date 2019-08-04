Прямой эфир

Американские физики создали в лаборатории искусственное Солнце

0
Фото: IRS Stuttgart
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские ученые из Висконсинского университета смогли создать в лабораторных условиях мини-копию Солнца, чтобы лучше узнать о строении настоящей звезды. Проект получил название Big Red Ball.

Проект стал первым, в котором ученым удалось создать реакции, имитирующие магнитное поле Солнца. Полностью все процессы смоделировать в лаборатории не получится. В этот раз, как отмечается, команде удалось реализовать движение солнечной плазмы.

Всё пучком: бомбардировка мишеней на открывшемся в Дубне ускорителе позволит синтезировать новые элементы
Россия закрепит лидерство в области исследований сверхтяжелых ядер

С помощью исследования физики намерены выяснить, почему и как возникает солнечный ветер. Он представляет собой поток заряженных частиц плазмы и газа, которые с чрезвычайно высокими скоростями струится с поверхности звезды, пишет «Ридус».

Модель представляет собой полую трехметровую сферу, которая заполнена гелиевой плазмой. Для создания магнитного поля, ученые поместили в центр сферы магниты. В результате, когда физики включили мини-копию, частицы начали вращаться вокруг центра из-за силы внутреннего ядра.

Однако при скорости в 35,5 тыс. км/ч плазма вырвалась за пределы сферы, показав, как работает солнечный ветер. Проект помог ученым разобраться в том, как ему удается преодолеть притяжение звезды.

Ранее в июле стало известно, что ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разрабатывают виртуального голосового помощника для сохранения физического и психического здоровья пользователей мобильных устройств. Проект получил название «когнитивный ассистент», он реализуется на передовых достижениях в области искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерной лингвистики. Система отличается тем, что использует для принятия решений не символьную, а знаковую картину мира. То есть может не просто работать с данными, но и анализировать конкретные обстоятельства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано первое в истории фото квантовой запутанности
Физики раскрыли секрет приготовления идеальных блинов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017