Американские физики создали в лаборатории искусственное Солнце

Американские ученые из Висконсинского университета смогли создать в лабораторных условиях мини-копию Солнца, чтобы лучше узнать о строении настоящей звезды. Проект получил название Big Red Ball.

Проект стал первым, в котором ученым удалось создать реакции, имитирующие магнитное поле Солнца. Полностью все процессы смоделировать в лаборатории не получится. В этот раз, как отмечается, команде удалось реализовать движение солнечной плазмы.

С помощью исследования физики намерены выяснить, почему и как возникает солнечный ветер. Он представляет собой поток заряженных частиц плазмы и газа, которые с чрезвычайно высокими скоростями струится с поверхности звезды, пишет «Ридус».

Модель представляет собой полую трехметровую сферу, которая заполнена гелиевой плазмой. Для создания магнитного поля, ученые поместили в центр сферы магниты. В результате, когда физики включили мини-копию, частицы начали вращаться вокруг центра из-за силы внутреннего ядра.

Однако при скорости в 35,5 тыс. км/ч плазма вырвалась за пределы сферы, показав, как работает солнечный ветер. Проект помог ученым разобраться в том, как ему удается преодолеть притяжение звезды.

Ранее в июле стало известно, что ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разрабатывают виртуального голосового помощника для сохранения физического и психического здоровья пользователей мобильных устройств. Проект получил название «когнитивный ассистент», он реализуется на передовых достижениях в области искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерной лингвистики. Система отличается тем, что использует для принятия решений не символьную, а знаковую картину мира. То есть может не просто работать с данными, но и анализировать конкретные обстоятельства.