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Российские ученые создают нейросеть из фильма «Она»

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Фото: Warner Bros.
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Научные сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) разрабатывают виртуального голосового помощника для сохранения физического и психического здоровья пользователей мобильных устройств. Получивший название «когнитивный ассистент», он реализуется на передовых достижениях в области искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерной лингвистики.

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«Пока мы делаем только первые шаги по созданию такого помощника, как в фильме «Она», но более самостоятельного и учитывающего пожелания и потребности конкретного пользователя», — рассказал «Известиям» заместитель заведующего лабораторией когнитивных динамических систем МФТИ, старший научный сотрудник Института проблем искусственного интеллекта РАН Александр Панов.

В основе программы — новый подход в области когнитивных исследований — модель искусственного сознания. Она использует для принятия решений не символьную, а знаковую картину мира. То есть может не просто работать с данными, но и анализировать конкретные обстоятельства.

«Идея состоит в том, чтобы усовершенствовать диалоговые системы, такие как помощник «Алиса» или Siri, перейдя от простых голосовых интерфейсов к полноценным ассистентам, которые будут эффективно помогать человеку в решении повседневных и специальных задач», — пояснил другой сотрудник МФТИ и РАН Иван Смирнов.

Первым практическим воплощением такого «когнитивного ассистента» станет виртуальный тренер здоровья — скорее всего, в виде приложения для смартфона. Новая программа станет анализировать меняющиеся внешние факторы и психологические особенности конкретного пользователя.

Для составления психологического портрета с согласия владельца смартфона ассистент проанализирует открытые записи в соцсетях, фотографии и другую информацию, публикуемую пользователем.

Так нейросеть будет заботиться и о психическом здоровье пользователя. Например, если обнаружатся первые признаки депрессии, виртуальный тренер подскажет, как справиться с ними, или порекомендует ближайшего психотерапевта и поможет записаться на очный прием.

Подробнее — в материале «Известий»:

Фрейд на проводе: как искусственное сознание станет психологом

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