Российские военные раздали 1,5 т продовольствия в сирийском Тартусе

Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон посетили палаточный лагерь беженцев, расположенный близ города Эль-Хамидия в провинции Тартус, и раздали там 1,5 т продовольствия.

В лагере находится около 250 человек. Сюда сразу после начала активных боевых действий в провинции Идлиб хлынула волна переселенцев.

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