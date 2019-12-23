Укорили: во вспышках кори винят «антипрививочников»

В Якутии, Тюменской области, а теперь уже и в Оренбургской области под Новый год фиксируют вспышки кори. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году от кори умерло свыше 140 тыс. человек. Среди жертв болезни больше всего детей младше пяти лет. Чем опасна болезнь и как с ней пытаются бороться — читайте в материале «Известий».

Регионы пошли пятнами

В Оренбургской области почти детектив: местный Роспотребнадзор проводит «эпидемиологическое расследование» в связи со вспышкой кори. Предполагают, что смертельно опасную инфекцию завезли из Узбекистана. Сколько именно пострадавших на данный момент, не уточняется. Известно, что корь обнаружена «среди детей и взрослых, ранее не привитых против этой инфекции».

В Якутии по состоянию на 19 декабря зафиксировано уже 33 случая заболевания корью (среди них пятеро — это дети), и опять вердикт: заболевшие не имели прививок от кори.

— У нас до сих пор среди населения имеется множество людей, которые не имеют прививок против кори и не имеют каких-либо документов о том, что они их получали, — передает ЯСИА со ссылкой на замруководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Изабеллу Самойлову. — Учитывая, что корь — это высоко контагиозное заболевание (то есть ее легко подхватить, кто-то кашлянет рядом, и вы в «команде». — «Известия»), в 100% случаев человек, не имеющий прививок, заболеет .

корь Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Прогноз пока неблагоприятный, учитывая предстоящие массовые гулянья на новогодних каникулах. Владельцам торговых, развлекательных центров, предпринимателям в сфере питания, торговли и транспорта предписано обеспечить срочную вакцинацию сотрудников. Прививать будут и в выходные — региональный минздрав закупил дополнительно 15 тыс. доз живой кори.

— Сформировалось несколько семейных очагов, где родители отказывались от прививки, несмотря на то что медработники приходили к ним с полицией. Они просто не открывали им дверь », — а это уже недоумевает глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. В регионе зафиксирован 21 случай кори.

К слову, первая вспышка заболевания была зафиксирована еще в марте. Тогда заболел трехлетний ребенок, приехавший с родителями из Киргизии. От него заразились соседи по дому.

Та еще зараза

Корь — это крайне заразное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Симптомы не заставят себя долго ждать: сыпь на коже, высокая температура, кашель, конъюнктивит. Впрочем, это всё само по себе не так страшно, как осложнения, которые может дать болезнь: пневмония, энцефалит, менингит. Возможен летальный исход, особенно у детей до пяти лет.

Уже привитый человек может заболеть повторно — нет вакцины, которая на 100% исключит риск заболевания, но течение болезни в этом случае будет легкое, без осложнений. По данным Роспотребнадзора, в 2019 году от кори привились 1,1 млн человек (из них 181,2 тыс. — это мигранты). При этом за 10 месяцев было зафиксировано 4126 случаев кори — и это, увы, почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. 74 случая завоза кори зафиксированы в Москве, в Московской области — 25, в Санкт-Петербурге — 15, в Крыму — 9.

корь Фото: Depositphotos

— Надо обязательно знать, обязательно помнить: если в одном помещении, среди сотни человек, не болевших корью, не привитых от нее, будет хоть один больной корью, то заболеют все», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Так, например, в ноябре в Ставропольском крае непривитый ребенок заразил шестерых человек.

Кстати, ВОЗ поместила сознательный отказ от вакцинации в десятку глобальных угроз здоровью человечеству — в соседстве с загрязнением воздуха, изменением климата, раком и другими.

— У нас в стране все-таки нет таких тяжелых вспышек кори, как в Таджикистане, Узбекистане. 20, 30 заболевших на регион — небольшой процент среди населения, — говорит «Известиям» врач-иммунолог Зоя Скорпилева. — Но сохраняются летальные исходы и тяжелые формы тоже есть. Дети попадают в реанимацию и лежат там по 10 дней. Болеют взрослые — поколение от 20 до 40 лет с достаточно с низким уровнем иммунитета, поскольку не вакцинировались и не сталкивались с живым вирусом .

Никаких «коревых» вечеринок

Давно ходят слухи о таком лайфхаке: не привитого от кори ребенка специально приводят к больному, уповая на то, что переболеть инфекцией лучше всего в детстве.

— Давно известная ситуация, когда ребенка приводили к больному ветрянкой или собирали так называемые краснушные вечеринки, чтобы дети переболели. Поскольку это детские инфекции, которыми болеть лучше в детстве, они переносились в более легкой форме, — говорит Зоя Скорпилева. Моды же на «коревые» вечеринки не было. — Я вам честно могу сказать, что ни к паротитным больным, ни к коревым никто никого никогда не приводил. Это достаточно тяжелое заболевание, сопровождающееся тяжелыми осложнениями .

Природный иммунитет — это, конечно, хорошо, его силы хватит на всю жизнь, но материнская «смекалка» в случае с корью опасна.

корь Шприц с вакциной от кори Фото: ТАСС/Геодакян Артем

— Намеренное заражение детей опасно тем, что ребенок может быть не подготовлен. Допустим, он пришел из садика или школы с уже имеющимся вирусом из числа ОРЗ, организм уже борется с ним, родители же могут не заметить температуру в пределах 37 градусов. И вот тут к этому вирусу присоединяется еще и другой: корь, ветрянка, краснуха и так далее. Организму будет достаточно тяжело бороться с двумя инфекциями одновременно , — предостерегает врач-педиатр, иммунолог Анна Шуляева. Кроме того, хронические заболевания тоже ослабляют иммунитет. — Смертельными такие детские инфекции будут для детей со сниженным иммунитетом и патологиями каких-либо систем, например, бронхо-легочной. Потому что вирусы обычно садятся именно на слабое место в броне иммунитета.

«Вакцина, вакцина и еще раз вакцина», — повторяют медики. Мигрантов, например, заставить прививаться нельзя, но можно настоятельно рекомендовать, как это теперь делают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области одновременно с получением патента. В Приамурье до 1 апреля 2020 года работодатели должны обеспечить проведение иммунизации против кори привлеченных трудовых мигрантов. По словам Зои Скорпилевой, вакцинация мигрантов — уже общероссийская тенденция .