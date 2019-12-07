Не привитый от кори ребенок заразил шесть человек на Ставрополье

Ребенок, не привитый от кори из-за отказа родителей, заразил шесть человек в Ставропольском крае. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Случай произошел в Невиномысске. В ноябре семилетний ребенок, родители которого отказались от прививок, в результате контакта со значительным числом взрослых и детей заразил шесть человек. В связи с этим в Роспотребнадзоре подчеркнули, что единственной эффективной мерой защиты от кори является вакцинация.

«Прививки против кори являются обязательными и включены в национальный календарь прививок Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В целом за первые 10 месяцев 2019 года в Ставропольском крае было зарегистрировано 12 случаев заболевания корью, добавили в пресс-службе. Отмечается, что преимущественно инфекция завозилась из других регионов России.

Ранее 5 декабря Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что за 2018 год от кори умерло более 140 тыс. человек. Показатели заболеваемости выше всего были в Демократической Республике Конго (ДРК), Либерии, Мадагаскаре, а также Сомали и Украине.