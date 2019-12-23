Туманный марафон: продажи средств от похмелья вырастут на 34%

В предновогодние дни и первые две недели 2020-го продажи антипохмельных препаратов могут вырасти примерно на 34% в натуральном выражении. Такова тенденция последних пяти лет, сообщили «Известиям» аналитики DSM Group, опираясь на данные об аптечной торговле за этот период. Потребление алкоголя в новогодние праздники возрастает в три-четыре раза относительно обычного уровня, говорят эксперты, поэтому желание части граждан избавиться от последствий возлияний вполне ожидаемо.

По данным аналитиков, с третьей по 49-ю недели этого года россияне покупали в среднем 92,5 тыс. упаковок средств от похмелья. Соответственно, в последние две недели этого года и две первые следующего можно ожидать роста на треть, до 124 тыс. пачек. Впрочем, возможны и отклонения — с 2015 года «праздничный» прирост продаж антипохмельных варьировался в коридоре от 18 до 58%. Это следует из данных, предоставленных DSM Group «Известиям».

По информации за этот год, больше 90% продаж средств от похмелья в натуральном выражении приходится на три препарата — упсарин (36% от всех купленных пачек в этой категории), аспирин (30%) и алка-зельтцер (28%). Заметные, но не столь значительные доли, — у зорекса, лимонтара (по 3%), алька-прима, ультра-адсорба и аспровита (у всех — меньше 1%).

К антипохмельным аналитики относили препараты, в составе которых есть в том числе и ацетилсалициловая кислота, уточнили в DSM Group.

В целом эти средства россияне приобретают всё реже, если не замечать новогоднего бума, следует из данных компании. В 2015 году россияне покупали в среднем 124 тыс. упаковок антипохмельных препаратов в неделю. С тех пор продажи планомерно снижаются, в прошлом году показатель впервые опустился ниже 100 тыс. пачек.

Потребление алкоголя в новогодние праздники в России возрастает примерно в три-четыре раза относительно уровня всего остального времени года, рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Таким образом, можно сделать вывод, что аптечными средствами от похмелья пользуется лишь малая часть выпивающих. Глобальный тренд по снижению продаж таких препаратов, по мнению эксперта, может объясняться рядом причин — нехваткой средств, общим снижением потребления алкоголя в стране в последние годы (преимущественно за счет старения населения и увеличения числа жителей исламских регионов), разочарованием в эффективности этих средств.

Препараты с ацетилсалициловой кислотой ускоряют расщепление вредных веществ, поэтому многим людям они помогают справиться с последствиями вечеринки, утверждает врач-нарколог высшей категории Виктор Ханыков. Правда, с медицинской точки зрения такие средства неверно называть антипохмельными.

— То, что испытывает обычный человек после большого возлияния, — это интоксикация, отравление. А похмелье — это уже симптом алкоголизма, когда легче становится от новой порции алкоголя, вероятно, даже небольшой, — отметил специалист.

Также детоксикации способствуют абсорбенты, антиоксиданты, минеральные воды, посоветовал Виктор Ханыков.

— Всё довольно индивидуально. Некоторым лучше помогают препараты одной категории, некоторым — другой. Кроме того, из-за особенностей метаболизма некоторые люди после употребления спиртных напитков страдают гораздо сильнее других, — добавил эксперт.

Как сообщали «Известия», в Новый год россияне готовы потратить на алкоголь 3,7 тыс. рублей, показал опрос потребителей. Это чуть больше трети от общего объема трат на праздничный стол, который аналитики компании Nielsen оценили в 10 тыс. рублей. 84% опрошенных намерены закупиться игристыми винами и шампанским. На втором месте по популярности оказалось вино (59% респондентов), на третьем — водка (40%).

Праздновать большинство жителей страны (63%) будет дома или на даче. Однако по сравнению с прошлым годом таких людей стало на 5% меньше, отмечали «Известия», проанализировав данные холдинга «Ромир». В этом году россияне чаще планируют вечеринку в компании друзей — каждый пятый собирается слушать бой курантов в гостях. А каждый десятый намерен провести новогоднюю ночь в кафе, клубе или ресторане.