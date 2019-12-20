Врач рассказала о способах борьбы с алкогольным отравлением

Активированный уголь при алкогольном отравлении бесполезен, лучший способ восстановить самочувствие — очистить желудок и вызвать врача. Об этом 20 декабря Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова.

По ее словам, симптомы отравления суррогатным напитком отличаются от типичного алкогольного отравления.

«Взрослые люди, которые знакомы с эффектами этилового спирта, знают, что такое типичное алкогольное опьянение. Картина немного меняется при отравлении некачественным алкоголем или опасными суррогатами — возникают тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении — боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость. При глубоком состоянии отравления суррогатами или некачественным алкоголем возможно коматозное состояние, которое требует неотложной медицинской помощи», — отметила эксперт.

Первым делом при оказании помощи отравившемуся человеку, подчеркивает Шевцова, необходимо дать ему выпить 1,5 л теплой воды с добавлением небольшого количества пищевой соды, соли и сахара, а потом помочь ему вызвать рвоту. Если это помогает больному прийти в себя, то самостоятельными действиями можно ограничиться. Однако если состояние ухудшается, то нужна профессиональная медицинская помощь.

Шевцова также развеяла миф о том, что спирт может помочь при отравлении суррогатным алкоголем.

«Такой способ опасен, так как этиловый спирт является антидотом только для одного единственного суррогата алкоголя — для метилового спирта. Для всех остальных некачественных или суррогатных алкогольных напитков дальнейшее потребление любой алкогольсодержащей жидкости может привести только к ухудшению состояния, а вовсе не к улучшению», — сказала она.

По словам кандидата медицинских наук, отравление могут вызвать купленные в магазине напитки невысокого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.

К суррогатному алкоголю, по ее словам, относятся настойки лекарственных растений, а также тормозные жидкости, антифризы или стеклоочистители, которые являются наиболее опасными, так как даже в небольших дозах могут вызвать тяжелые отравления, токсическую декомпенсацию внутренних органов и летальный исход.

18 декабря врач-диетолог Елена Соломатина назвала способы справиться с похмельем после праздничного застолья. По ее словам, в этом хорошо помогают цитрусовые, а также рассол квашеной капусты. С этой задачей может также справиться зеленый чай с долькой лимона, защелачивающая минеральная вода. Кроме того, врач рекомендует не забывать об абсорбентах. Диетолог напомнила, что крайне не рекомендуется смешивать разные виды алкоголя и в идеале следует ограничиться одним напитком.