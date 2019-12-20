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Названа дата видеоконференции по вопросу обмена пленными в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Видеоконференция контактной группы по Донбассу, на которой будет обсуждаться вопрос обмена пленными, назначена на 23 декабря. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь бывшего президента Украины и представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.

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«В продолжение работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Ред.), видеоконференция трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря», — написала она в своем Facebook.

Накануне глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова предложила провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными в понедельник, 23 декабря.

Донбасс и Киев на последней в 2019 году встрече контактной группы в Минске 18 декабря не договорились об обмене пленными. Делегат от ЛНР (самопровозглашенной Луганской народной республики) в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева пояснила, что это связано с тем, что у украинской стороны нет «механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену». Кроме того, не получилось выстроить диалог и по поводу открытия новых пунктов пропуска между Украиной и ЛНР.

Ранее, по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский говорил о достижении договоренности, в том числе об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря. Стороны согласовали и разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.

10 декабря власти самопровозглашенной ДНР подтвердили, что обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца года.

В сентябре произошел первый обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

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