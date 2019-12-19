В ДНР предложили дату видеоконференции по обмену пленными с Киевом

Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова предложила провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом в понедельник, 23 декабря.

«Сегодняшнее заявление представителя Украины в контактной группе о необходимости в пятницу провести видеоконференцию по вопросам осуществления обмена удерживаемыми лицами является ярким подтверждением стремления украинской стороны исключительно к пиару», — цитирует слова Никоноровой пресс-служба МИД республики 19 декабря.

Она отметила, что на встрече контактной группы в Минске 18 декабря была понятна неготовность Киева к обмену. Никонорова считает, что из-за этого проводить видеоконференцию в пятницу, 20 декабря, будет нецелесообразно и неэффективно, так как «вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению».

«Мы призываем Киев не гнаться за медиапиаром и выходить на видеоконференцию при предварительном осуществлении конкретных шагов по подготовке обмена — в первую очередь по процессуальной очистке удерживаемых лиц. В связи с этим провести видеоконференцию в понедельник будет уместнее, поскольку надеемся, что за это время представители Украины всё же выполнят свою домашнюю работу по подготовке к конструктивному согласованию механизма обмена», — пояснила Никонорова.

Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего поддержал идею ДНР провести видеоконференцию по обмену пленными в Донбассе 23 декабря.

«Украине следует по максимуму использовать оставшееся время на поиск тех ответов на вопросы, отсутствие которых сделало невозможным согласование очередного этапа обмена», — приводит его слова агентство «Луганскинформ».

Донбасс и Киев на последней в 2019 году встрече контактной группы в Минске 18 декабря не договорились об обмене пленными. Делегат от ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева пояснила, что это связано с тем, что у украинской стороны нет «механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену». Кроме того, не получилось выстроить диалог и по поводу открытия новых пунктов пропуска между Украиной и ЛНР.

В ДНР заявили, что продолжат переговоры в формате видеоконференции. Представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить вопрос обмена пленными на видеоконференции 20 декабря.

Ранее, по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский говорил о достижении договоренности, в том числе об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря. Стороны согласовали и разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.

10 декабря власти самопровозглашенной ДНР подтвердили, что обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца года.

В сентябре произошел первый обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».