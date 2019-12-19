Кучма предложил снова обсудить обмен пленными между Киевом и Донбассом

Украинские власти инициируют в пятницу видеоконференцию контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил в ходе этого разговора обсудить обмен пленными, сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook в четверг, 19 декабря.

«Мы сегодня встретились у президента [Украины Владимира Зеленского]. Поговорили о результатах. Только что я переговорил Грызловым (представителем России в контактной группе. — «Известия»). Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести Skype-конференцию по этому вопросу. Сделать всё, чтобы к Новому году освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся — неизвестно», — заявил Кучма.

Он отметил, что для президента Украины Владимира Зеленского вопрос обмена пленными стоит на первом месте. У главы государства есть, по словам Кучмы, колоссальное желание добиться результата. И группа намерена бросить все силы на то, чтобы люди встречали Новый год дома.

18 декабря делегат от самопровозглашенной Луганской Народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева заявила, что Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными.

Вместе с тем, в ЛНР сохраняют надежду на обмен пленными до конца года. Аналогичные высказывания звучали и со стороны Донецкой Народной Республики.

13 декабря Киев выразил готовность к компромиссам для обмена удерживаемыми лицами. Задача украинских властей вернуть максимальное количество своих сограждан.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (лидеров России, Франции, Германии и Украины) состоялась в Париже 9 декабря. В итоге, была достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами до 31 декабря. Стороны также согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе до конца марта 2020 года.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили ситуацию в Донбассе. В сентябре были приняты Минские соглашения — список мер, направленных на урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. В феврале 2015-го в формате «нормандской четверки» были согласованы шаги по выполнению данных мер. Несмотря на это, договоренности неоднократно нарушались.