Украинский журналист придумал ответ Путину про танки

Украинский журналист УНИАН Роман Цимбалюк прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на вопрос о танках, передает «Газета.ру».

В ходе пресс-конференции российского лидера Цимбалюк заявил, что, «если бы украинские танки были на Кубани, то, возможно, вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение».

Глава государства поинтересовался, о каких именно танках идет речь, на что журналист ответил, что основной танк украинской армии — Т-64. «Это советская машина», — подчеркнул Путин.

В Facebook Цимбалюк написал, что «танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат». Журналист добавил, что на вооружении армии России также находятся в основном советские танки.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве прошла 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. За более чем четыре часа Путину было задано более 70 вопросов.

Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствовали 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

В частности, Путин заявил, что в самопровозглашенных Луганской Народной Республике (ЛНР) и Донецкой Народной Республике (ДНР) нет иностранных войск — там силы самообороны, состоящие из местных жителей.