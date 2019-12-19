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Путин заявил об отсутствии в Донбассе иностранных войск

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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В самопровозглашенных Луганской Народной Республике (ЛНР) и Донецкой Народной Республике (ДНР) нет иностранных войск — там силы самообороны, состоящие из местных жителей. Об этом заявил на 15-й большой пресс-конференции президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря.

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По словам российского лидера, в Донбассе есть наемники, которые воюют с обеих сторон. «Во многих конфликтных зонах есть военная техника, она может попадать от симпатизирующих стран, но это уже собственность сторон», — пояснил он.

Самой большой проблемой Путин считает то, что у Киева нет желания решать проблему восточных регионов Украины в диалоге с населением. «Киев самостоятельно отрезал Донбасс, введя блокаду на этой территории», — заключил президент.

На встрече лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии — 9 декабря в Париже стороны, в частности, согласовали разведение сил в трех новых пунктах в регионе к концу марта 2020 года.

В начале октября Зеленский поручил кабмину упростить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе и перемещения через нее товаров.

В 2016 году украинские националисты объявили о транспортной блокаде Донбасса. В марте 2016 года их действия были поддержал совет нацбезопасности Украины.

В 2014 году занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал указ о социально-экономической блокаде Донбасса. Киев прекратил бюджетные выплаты, банковское обслуживание и пассажирские перевозки по железной дороге на неподконтрольной ему территории.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. После госпереворота на Украине жители региона не приняли новую власть и заявили о создании ДНР и ЛНР. В связи с этим Киев начал военную операцию, направленную против этих самопровозглашенных республик.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году на нее аккредитовано рекордное число российских и зарубежных журналистов — 1895 человек.

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