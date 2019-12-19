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Путин назвал подвигом жизнь россиян в 1990-е годы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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То, что народы России смогли пережить в 1990-е – начале 2000-х годов в стране, можно назвать подвигом, заявил 19 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, Россия в начале 2000-х годов и Россия сейчас — «это все-таки две разные страны». Глава государства также обратил внимание на кардинальные изменения в экономике.

«Да, еще очень много нерешенных проблем в экономике, а самая главная из них — повышение темпов производительности труда и на этой базе — увеличение темпов экономического роста. Но все-таки это не сравнить с тем, что было», — заметил Путин.

Президент обратил внимание на то, что Россия имеет один из самых низких показателей внешней задолженности.

«А было сколько? Инфляция — 3,25%, а в 90-х годах — 200% было, и 300%. Вы представляете! Уже забыли все просто, уже забыли, что это такое. Это другая экономика совсем. На этой базе можно решать вопросы, связанные с обеспечением нашей безопасности», — сказал он.

Говоря о безопасности, Путин напомнил о настроениях общества в тот период, когда «с офицеров фуражки сбивали в общественном транспорте», а также о том, что до 2006 года на Кавказе проходили активные боевые действия с применением танков, авиации и другой тяжелой техники.

«Тоже подзабыли? Но ведь это было, и совсем недавно. А потом выяснилось, что, оказывается, без Вооруженных сил государство-то жить не может. И сейчас мы все, думаю, гордимся развитием наших Вооруженных сил. Они стали одними из самых высокотехнологичных в мире», — заключил российский лидер.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве прошла 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствовали 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. За более чем четыре часа Путину было задано более 70 вопросов.

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