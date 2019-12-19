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Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными. Об этом российский лидер заявил в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

«Вы делаете многое, попытки помешать вашей работе властями страны не должны остаться незамеченными», — сказал президент.

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18 декабря стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не перестанут работать на информагентство «Россия сегодня». Им пришли письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, а причиной были названы санкции Евросоюза от 17 марта 2014 года, введенные против ряда физических и юридических лиц из России.

В пресс-службе «России сегодня» назвали случившееся произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов и заявили о планах обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО для защиты права сотрудников СМИ на профессиональную деятельность.

Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допускать ареста журналистов.

Департамент информации и печати МИД России назвали ситуацию со Sputnik Estonia лежащей за гранью демократии и международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы СМИ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали международные структуры и правозащитные неправительственные организации отреагировать на происходящее. Министерство ожидает оценки со стороны представителя организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

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