МИД назвал неприемлемой ситуацию с российскими журналистами в Эстонии

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал ситуацию вокруг российского информагентства Sputnik в Эстонии. Сообщение опубликовано на сайте ведомства в четверг, 19 декабря.

«Подобная ситуация абсолютно неприемлема и полностью лежит за гранью фундаментальных демократических принципов и международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы СМИ, свободы выражения мнений и равного доступа к информации», — сказано в сообщении.

В департаменте призвали незамедлительно отреагировать на происходящее международные структуры и правозащитные НПО. Также ведомство ждет оценки происходящего со стороны представителя организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

18 декабря стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не откажутся от работы на информационное агентство «Россия сегодня». Им поступили письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, в качестве причины были названы санкции Евросоюза от 17 марта 2014 года, введенные против ряда физических и юридических лиц, пишет «Газета.ру».

В пресс-службе «России сегодня» назвали сложившуюся ситуацию произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов, а также заявили о том, что планируют обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО для защиты права журналистов на профессиональную деятельность.

19 декабря главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд на эстонском языке и призвала не допускать ареста журналистов.