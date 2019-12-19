Прямой эфир

МИД назвал неприемлемой ситуацию с российскими журналистами в Эстонии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал ситуацию вокруг российского информагентства Sputnik в Эстонии. Сообщение опубликовано на сайте ведомства в четверг, 19 декабря.

«Подобная ситуация абсолютно неприемлема и полностью лежит за гранью фундаментальных демократических принципов и международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы СМИ, свободы выражения мнений и равного доступа к информации», — сказано в сообщении.

Язык преткновения: как в странах Балтии борются с русским
Власти не дают работать, штрафуют и поощряют доносительство

В департаменте призвали незамедлительно отреагировать на происходящее международные структуры и правозащитные НПО. Также ведомство ждет оценки происходящего со стороны представителя организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

18 декабря стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не откажутся от работы на информационное агентство «Россия сегодня». Им поступили письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, в качестве причины были названы санкции Евросоюза от 17 марта 2014 года, введенные против ряда физических и юридических лиц, пишет «Газета.ру».

В пресс-службе «России сегодня» назвали сложившуюся ситуацию произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов, а также заявили о том, что планируют обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО для защиты права журналистов на профессиональную деятельность.

19 декабря главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд на эстонском языке и призвала не допускать ареста журналистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия призвала ОБСЕ отреагировать на угрозы в адрес Sputnik Estonia
Депутат назвал статью The Times о сотрудниках Sputnik «охотой на ведьм»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019