Длительность переговоров России и Украины по газу превысила три часа

Переговоры России и Украины по газу, которые проводятся 19 декабря в Берлине перед трехсторонними консультациями с участием Еврокомиссии, длятся уже три часа. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает «РИА Новости».

Источник агентства в российской делегации отметил, что встреча продолжается с перерывами на консультации с юристами. От России на переговорах присутствуют министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В состав делегации Украины входят министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и глава нового «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

Днем ранее сообщалось, что очередная встреча РФ, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа пройдет в четверг в Берлине. Как отмечала ЕК, участники встречи сосредоточатся на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных споров.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.