Путин назвал цель создания «Иннопрактики»

Создание фонда «Иннопрактика» по инициативе руководства Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова объясняется задачей продвижения отечественных разработок в российский бизнес. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

По словам российского лидера, «вопрос с «Иннопрактикой» фигурирует уже давно», это инициатива ректора МГУ.

«Поскольку я председатель попечительского совета МГУ, связано это [создание фонда] с желанием, мне кажется, абсолютно законным, правильным желанием наших высших учебных заведений сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри российской экономики», — объяснил президент.

«Иннопрактика» работает с 2012 года и объединяет Центр национального интеллектуального резерва (ЦНИР), который является подразделением МГУ, и фонд «Национальное интеллектуальное развитие». Председателем попечительского совета «Иннопрактики» является ректор МГУ Виктор Садовничий. В попечительский совет входят главы крупных российских компаний: Игорь Сечин (ПАО «НК «Роснефть»), Сергей Чемезов (ГК «Ростех»), Николай Токарев («Транснефть»), Андрей Акимов (АО «Газпромбанк»), Александр Дюков (ПАО «Газпром нефть»), Алексей Лихачев («Росатом»), Алексей Миллер (ПАО «Газпром») и др.

13 декабря 2019 года первый заместитель гендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова стала омбудсменом по защите прав высокотехнологичных компаний. «С декабря 2019 года на базе института Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей начинает свою работу общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров. Эту должность заняла Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», — отмечается в сообщении на сайте фонда.

Попова займется выработкой и продвижением инициатив об изменении законодательства для развития сектора технологических и инновационных компаний.