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Президент отметил важность мигрантов для экономики России

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Некоторые мигранты ведут себя в России так, как не повели бы дома, но российской экономике нужна миграция, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.

По его словам, мигранты, прибывающие в РФ из бывших стран СНГ, должны знать язык страны и культуру народа, куда они приезжают. Как добавил Путин, речь при этом идет не только о мигрантах из зарубежья, но и о мигрантах, приезжающих в другие субъекты страны из других регионов.

«Нельзя запретить людям приезжать в Россию, экономика требует притока мигрантов, но это надо делать на системной основе», — подчеркнул глава государства.

13 декабря стало известно об увеличении количества мигрантов в Москве к 2019 году на 15,4%. Оно превысило 1,6 млн человек. Из них около 1,4 млн — это выходцы из стран ближнего зарубежья. Большинство из находящихся в столице — граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины и Белоруссии.

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